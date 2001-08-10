Депутаты приняли бюджет Южно-Сахалинска за 2026 год
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Главный финансовый документ был поддержан депутатским корпусом и контрольно-счетной палатой на внеочередном заседании представительного органа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, публичные слушания по проекту бюджета городского округа на 2026-й и плановый период 2027 и 2028 годов состоялись 24 ноября. Жителям Южно-Сахалинска, общественникам, депутатам регионального парламента и Городской Думы рассказали о всех параметрах главного финансового документа.
Основной объем расходов в 2026 году пойдет на ключевые направления развития города. Так, на сферу образования выделено 18 миллиардов рублей. Более 4 миллиардов рублей направят на развитие транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети. На обеспечение жителей качественными услугами ЖКХ и благоустройство запланировано 5 миллиардов рублей.
- Сегодняшнее решение депутатов городской думы — это подтверждение устойчивого развития нашего города, в том числе при поддержке регионального правительства и губернатора Валерия Лимаренко. Мы продолжаем строить социальные объекты, ремонтировать дороги, создавать новые общественные пространства и школы. Социальная направленность бюджета остается нашим главным приоритетом, и более половины всех расходов пойдет именно на эти цели. Я благодарен депутатам за их профессионализм и тесное взаимодействие с жителями, что позволяет нам учитывать их потребности и предложения при формировании бюджета, - сказал мэр Сергей Надсадин.
- Принятый бюджет на 2026 год — это документ, который позволит Южно-Сахалинску продолжать развиваться и обеспечит комфортные условия для жизни наших горожан. Важно отметить, что Городская Дума не только принимает бюджет, но и осуществляет его строгий контроль. Мы будем внимательно следить за исполнением всех программ и целевых показателей в течение года, контрольно-счетная палата будет предоставлять нам ежеквартальные отчеты о расходовании средств, - подчеркнул председатель городской думы Олег Логачев.
Проект бюджета Южно-Сахалинска депутаты городской думы поддержали единогласно.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
15:28 5 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина очередных нелегальных мигрантов
09:22 5 Декабря На севере Сахалина закрыли дорогу
11:01 5 Декабря Чемпионат Сахалинской области по брейкингу пройдет в Ново-Александровске
- 16:50 5 Декабря Каждый третий работник в Южно-Сахалинске спорит с коллегами из-за графика отпусков
10:13 19 Ноября Бережливые технологии продолжают внедрять в аэровокзале «Южно-Сахалинск»
16:12 14 Ноября Итоги первого года работы пункта приема отходов на Сахалине
16:02 17 Ноября ДК «Дальненский» собрал серебряных волонтеров на празднике «Золотая осень»
09:40 14 Ноября 5 фактов о строящемся водозаборе «Южный»
Выбор редакции
- 17:04 Сегодня В Сахалинской библиотеке прошла акция по привлечению волонтёров
- 11:22 Сегодня В Сахалинской области наградили самых активных участников "БумБатла"
- 10:34 Вчера В Ногликах запустили современный комплекс для очистки сточных вод
- 10:30 Вчера Аэровокзал "Южно-Сахалинск" обновляет услуги, доступные вип-пассажирам
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?