Депутаты приняли бюджет Южно-Сахалинска за 2026 год

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Главный финансовый документ был поддержан депутатским корпусом и контрольно-счетной палатой на внеочередном заседании представительного органа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, публичные слушания по проекту бюджета городского округа на 2026-й и плановый период 2027 и 2028 годов состоялись 24 ноября. Жителям Южно-Сахалинска, общественникам, депутатам регионального парламента и Городской Думы рассказали о всех параметрах главного финансового документа.

Основной объем расходов в 2026 году пойдет на ключевые направления развития города. Так, на сферу образования выделено 18 миллиардов рублей. Более 4 миллиардов рублей направят на развитие транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети. На обеспечение жителей качественными услугами ЖКХ и благоустройство запланировано 5 миллиардов рублей.

- Сегодняшнее решение депутатов городской думы — это подтверждение устойчивого развития нашего города, в том числе при поддержке регионального правительства и губернатора Валерия Лимаренко. Мы продолжаем строить социальные объекты, ремонтировать дороги, создавать новые общественные пространства и школы. Социальная направленность бюджета остается нашим главным приоритетом, и более половины всех расходов пойдет именно на эти цели. Я благодарен депутатам за их профессионализм и тесное взаимодействие с жителями, что позволяет нам учитывать их потребности и предложения при формировании бюджета, - сказал мэр Сергей Надсадин.

- Принятый бюджет на 2026 год — это документ, который позволит Южно-Сахалинску продолжать развиваться и обеспечит комфортные условия для жизни наших горожан. Важно отметить, что Городская Дума не только принимает бюджет, но и осуществляет его строгий контроль. Мы будем внимательно следить за исполнением всех программ и целевых показателей в течение года, контрольно-счетная палата будет предоставлять нам ежеквартальные отчеты о расходовании средств, - подчеркнул председатель городской думы Олег Логачев.

Проект бюджета Южно-Сахалинска депутаты городской думы поддержали единогласно.