ВТБ прогнозирует ослабление рубля до 90 рублей за доллар в 2026 году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Банк ВТБ ожидает, что в первом квартале 2026 года рубль может ослабнуть до 90 рублей за доллар США, а также предсказывает турбулентный период для инфляции. Об этом в интервью "Интерфаксу" сообщил первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Мы готовимся к очень нестабильному первому кварталу, когда вступит в силу новый НДС и станет ясно, как изменения будут отражаться на ценах. В первом и втором кварталах инфляционные ожидания, скорее всего, будут расти", - отметил Пьянов.

По его словам, реакция совета директоров Банка России на эти изменения остается неопределенной.

