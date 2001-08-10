На Сахалине выросли цены на рыбу и красную икры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Годовая инфляция в Сахалинской области продолжает замедляться, составив 8% по итогам октября 2025 года. При этом цены на рыбную продукцию в регионе заметно выросли из-за снижения предложения на рынке.

По данным Росстата, в октябре цены выросли на 0,3% по сравнению с сентябрем. Как сообщили ТИА "Острова" в Отделении Банка России по Сахалинской области, слабые показатели вылова лососевых в 2025 году привели к росту цен на рыбу и красную икру. При этом потребительское кредитование постепенно охлаждается, что снизило спрос и цены на ряд непродовольственных товаров.

За последние 12 месяцев в области подешевели смартфоны на 13,8%, компьютеры на 3,9% и бытовая техника на 3%. Также существенно снизились цены на услуги зарубежного туризма благодаря существенным скидкам от региональных турагентств. Банк России прогнозирует, что инфляция снизится до 4-5% в 2026 году и стабилизируется на уровне 4% в дальнейшем.