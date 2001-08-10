Средний и малый бизнес Сахалина увеличил депозиты в ВТБ более чем на 70%

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Портфель привлеченных средств сахалинских предпринимателей в ВТБ вырос по итогам трех кварталов на 71% и достиг 27,2 млрд рублей. Предприниматели и компании Сахалинской области отдают предпочтение сберегательной стратегии, но уже планируют новые проекты.

По данным банка, высоким спросом у компаний Сахалинской области пользуются гарантии. Объем гарантийного портфеля среднего и малого бизнеса ВТБ в регионе вырос на треть и по итогам трех кварталов достиг 2,6 млрд рублей. Этот инструмент применяют при участии в госзакупках и для обеспечения контрактов без вывода из оборота собственных средств.

"Несмотря на сдерживающие факторы, предпринимателям Сахалина удается адаптироваться к экономическим реалиям. Малый и средний бизнес быстро реагирует на конъюнктуру и меняет тактику. Это позволяет переживать сложные времена без больших потерь и планировать будущее. Устойчивость сегмента подтверждает и динамика активной клиентской базы. За 9 месяцев у нас на обслуживании прибавилось почти 400 предприятий и ИП, общее количество активных клиентов на 1 октября превысило 6 тысяч", - прокомментировала управляющий ВТБ в Сахалинской области Ольга Шашкина.