«Прибавку к зарплате» от ВТБ получили 38 жителей Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ подвел предварительные итоги кампании «ЗП в ВТБ» и отправил подарочные сертификаты 38 своим зарплатным клиентам - жителям Сахалинской области.

Сертификаты на 3 тысячи рублей получили работники ЖКХ, сферы услуг, энергетики, траспортной отрасли, телекома, муниципальные служащие, и представители других профессий. Большинство владельцев подарочных сертификатов – 13 человек - получают зарплату в ВТБ более пяти лет. Тем, кто стал зарплатным клиентом банка только в этом году, тоже повезло: таких островитян 8.

«Поздравляем получателей наших подарков и благодарим всех зарплатных клиентов за доверие и выбор нашего банка. Перед новым годом мы проведем второй этап кампании: еще можно успеть принять в ней участие», – сказала управляющий ВТБ в Сахалинской области Ольга Шашкина.

В банке добавили, что в декабре в рамках кампании «ЗП в ВТБ» своих обладателей найдут ещё 10 000 сертификатов: главный — на 1 000 000 рублей, а также 70 сертификатов по 200 и 100 тысяч рублей.

Принять участие можно до 30 ноября, для этого:

Напишите слово «ПРИЗ» в чат-боте ВТБ Онлайн.

Получите зарплату от 20 000 ₽ на карту ВТБ.

Оплатите покупки на сумму от 10 000 ₽ зарплатной картой. Каждые последующие потраченные 10 000 ₽ увеличат шансы.

Если вы получаете зарплату в другом банке, помните, что трудовой кодекс позволяет вам сменить его самостоятельно. В ВТБ Онлайн уже готов шаблон заявления для бухгалтерии — просто скачайте его, подпишите и передайте работодателю.

Нет карты ВТБ? Оформить её можно онлайн за пару минут, а курьер доставит бесплатно домой или в офис.

Не ждите, когда удача придет сама — пишите слово «ПРИЗ» в чат-бот и управляйте ею.

Все подробности акции: vtb.promo/zpmillion/