«Прибавку к зарплате» от ВТБ получили 38 жителей Сахалина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ подвел предварительные итоги кампании «ЗП в ВТБ» и отправил подарочные сертификаты 38 своим зарплатным клиентам - жителям Сахалинской области.
Сертификаты на 3 тысячи рублей получили работники ЖКХ, сферы услуг, энергетики, траспортной отрасли, телекома, муниципальные служащие, и представители других профессий. Большинство владельцев подарочных сертификатов – 13 человек - получают зарплату в ВТБ более пяти лет. Тем, кто стал зарплатным клиентом банка только в этом году, тоже повезло: таких островитян 8.
«Поздравляем получателей наших подарков и благодарим всех зарплатных клиентов за доверие и выбор нашего банка. Перед новым годом мы проведем второй этап кампании: еще можно успеть принять в ней участие», – сказала управляющий ВТБ в Сахалинской области Ольга Шашкина.
В банке добавили, что в декабре в рамках кампании «ЗП в ВТБ» своих обладателей найдут ещё 10 000 сертификатов: главный — на 1 000 000 рублей, а также 70 сертификатов по 200 и 100 тысяч рублей.
Принять участие можно до 30 ноября, для этого:
Напишите слово «ПРИЗ» в чат-боте ВТБ Онлайн.
Получите зарплату от 20 000 ₽ на карту ВТБ.
Оплатите покупки на сумму от 10 000 ₽ зарплатной картой. Каждые последующие потраченные 10 000 ₽ увеличат шансы.
Если вы получаете зарплату в другом банке, помните, что трудовой кодекс позволяет вам сменить его самостоятельно. В ВТБ Онлайн уже готов шаблон заявления для бухгалтерии — просто скачайте его, подпишите и передайте работодателю.
Нет карты ВТБ? Оформить её можно онлайн за пару минут, а курьер доставит бесплатно домой или в офис.
Не ждите, когда удача придет сама — пишите слово «ПРИЗ» в чат-бот и управляйте ею.
Все подробности акции: vtb.promo/zpmillion/
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Сегодня На Сахалине завершено уголовное дело о лжестроителе
10:13 Сегодня Бережливые технологии продолжают внедрять в аэровокзале «Южно-Сахалинск»
11:35 Сегодня С начала года оформлено порядка 4 тысяч электронных сертификатов на технические средства реабилитации
09:51 Сегодня Своё 20-летие отметила «Молодая Гвардия Единой России»
16:12 14 Ноября Итоги первого года работы пункта приема отходов на Сахалине
09:40 14 Ноября 5 фактов о строящемся водозаборе «Южный»
11:40 14 Ноября Молодые жительницы Сахалина стали жертвами мошенников
13:57 14 Ноября Свыше 100 тысяч Пушкинских карт выпустили дальневосточники в ВТБ
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
14:22 31 Октября Сахалинские ветераны СВО получили автомобили от фонда «Защитники Отечества»
11:26 1 Ноября Пожарные ликвидировали огонь в расселённой квартире Шахтёрска
13:55 7 Ноября Жительница Невельска осуждена за сбор денег на фальшивую трагедию
Выбор редакции
- 17:51 Сегодня Улица Калинина в Аниве превратилась в арт-пространство
- 17:27 Сегодня Школьники посетили «Урок чистой воды» от «РВК-Сахалин»
- 16:28 Сегодня В СахОУНБ студенты написали правовой диктант
- 15:27 Сегодня «Прибавку к зарплате» от ВТБ получили 38 жителей Сахалина
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?