Золото останется защитным активом в 2025 году по оценке экспертов ВТБ

К концу 2027 года доходность покупки длинных гособлигаций может вдвое превысить доходность от вложений на банковский депозит. «Если размещать деньги не на 3–6 месяцев, а на 1,5–2 года, депозит даст около 9–11% годовых. А по длинным облигациям можно зафиксировать 14-15% — на горизонте 5,5–16 лет. На таком цикле доходность становится выше, чем по вкладам», — отметили эксперты.

Аналитики добавили, что в числе защитных активов до конца года останется золото: оно выигрывает от покупок центральных банков.

Они также дали прогнозы по ставке, инфляции и курсу рубля. К концу 2025 года курс рубля стабилизируется на уровне около 82 рублей за доллар, рост ВВП России составит 1,2%, инфляция — 6,8%. В 2025 году ЦБ уже начал цикл смягчения политики: ключевая ставка снижена с 21% до 16,5%. До конца 2025 года уровень может сохраниться в диапазоне 16–16,5%. В 2026 году ожидается дальнейшее снижение до 13%.

Краснодар впервые принял инвестиционный форум ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!». Мероприятие также состоялось 24 сентября в Санкт-Петербурге 7 октября в Екатеринбурге, 28 октября в Казани. Завершится форум двухдневным мероприятием в Москве 2-3 декабря.