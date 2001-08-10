13:06, | Новости экономики Сахалина и Курил
Золото останется защитным активом в 2025 году по оценке экспертов ВТБ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Эксперты ВТБ «Мои Инвестиции» на форуме «Россия зовет! Краснодар» представили топ идей для частных инвесторов до конца года. По их оценке, потенциал роста сохраняется не только у облигаций, но и у российского фондового рынка. Основной фокус — на удержание доли в внутренне ориентированных акциях и добавлении акций экспортёров, например, цветной металлургии. Для диверсификации портфеля стоит обратить внимание на облигации, прежде всего, замещённые облигации Минфина.
К концу 2027 года доходность покупки длинных гособлигаций может вдвое превысить доходность от вложений на банковский депозит. «Если размещать деньги не на 3–6 месяцев, а на 1,5–2 года, депозит даст около 9–11% годовых. А по длинным облигациям можно зафиксировать 14-15% — на горизонте 5,5–16 лет. На таком цикле доходность становится выше, чем по вкладам», — отметили эксперты.
Аналитики добавили, что в числе защитных активов до конца года останется золото: оно выигрывает от покупок центральных банков.
Они также дали прогнозы по ставке, инфляции и курсу рубля. К концу 2025 года курс рубля стабилизируется на уровне около 82 рублей за доллар, рост ВВП России составит 1,2%, инфляция — 6,8%. В 2025 году ЦБ уже начал цикл смягчения политики: ключевая ставка снижена с 21% до 16,5%. До конца 2025 года уровень может сохраниться в диапазоне 16–16,5%. В 2026 году ожидается дальнейшее снижение до 13%.
Краснодар впервые принял инвестиционный форум ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!». Мероприятие также состоялось 24 сентября в Санкт-Петербурге 7 октября в Екатеринбурге, 28 октября в Казани. Завершится форум двухдневным мероприятием в Москве 2-3 декабря.
