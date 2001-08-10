578 партий рыбы и морепродуктов оформлено Россельхознадзором за неделю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 27 октября по 2 ноября Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора на территории Приморского края и Сахалинской области оформлено на экспорт 578 партий рыбы и морепродуктов общим весом 17,1 тыс. т.

За отчетный период оформлено 272 ветеринарных сертификата формы 5i на отправляемую за рубеж дальневосточную продукцию водного промысла, из них на Сахалине – 20 сертификатов.

На вывозимые за рубеж партии водных биологических ресурсов оформлено 563 сертификата здоровья, в том числе в Сахалинской области – 31. В Китай оформлено – 510 сертификатов, в Республику Корея – 35, в Таиланд – 4, в ЕС – 10, в ЕС через Республику Корея – 4.

Кроме того, оформлено 264 сертификата при импортных перевозках.

Должностными лицами отобрано 306 проб от подконтрольной продукции, в том числе на Сахалине - 8 проб, по госзаданию – 21 проба, в рамках мониторинга – 16 проб, по усиленному контролю – 11, по обращению владельцев продукции – 258 проб.