Клиенты Почта Банка могут легко перейти в ВТБ без смены карт
ВТБ и Почта Банк запустили сервис, который позволит удобно и безопасно перенести свои продукты из одного банка в другой – дистанционно и всего в пару кликов. Процесс занимает пару минут и полностью защищен благодаря зашифрованным каналам связи.
Для онлайн-перехода в ВТБ клиенту Почта Банка необходимо совершить несколько действий в мобильном приложении или веб-версии:
- Нажать на баннер "Станьте клиентом ВТБ" и далее на кнопку «Присоединиться».
- В разделе с персональными предложениями от ВТБ — подписать все документы онлайн.
- Подтвердить переход кодом из смс, после чего денежные средства и банковские продукты перейдут на обслуживание в ВТБ. Далее все финансовые операции клиент сможет совершать через ВТБ Онлайн.
В течение минуты карта Почта Банка и имеющиеся на ней средства будут привязаны к мастер-счету ВТБ. Перевыпускать дебетовые карты не потребуется. Клиенты, которые не пользуются дистанционным банковским обслуживанием, могут пройти аналогичный путь с помощью сотрудников в офисе.
«Присоединение Почта Банка к ВТБ расширяет финансовые услуги и сервисы для миллионов россиян во всех регионах страны. Цифровая миграция — как надёжный мост, позволяющий клиентам перейти из одного банка в другой быстро, безопасно и без прерывания привычного обслуживания. Все продукты и сервисы из Почта Банка мгновенно перейдут в инфраструктуру ВТБ — даже карту менять не придётся. Дополнительным преимуществом при переходе онлайн станут специальные условия по вкладам и накопительным счетам, программе лояльности и другим продуктам», — отметил Дмитрий Брейтенбихер, член правления ВТБ.
Процесс интеграции двух банков завершится в мае 2026 года. Уже сегодня в более 2 тыс. отделениях клиенты могут оформить любые продукты ВТБ: дебетовую или кредитную карту, вклад или накопительный счет, подключить программу лояльности или «Семейный банк», подать заявку на автокредит или ипотеку, а также перевести в ВТБ пенсию или зарплату.
