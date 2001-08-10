В октябре пенсионеры из числа бывших шахтеров и летчиков получили надбавку к пенсии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В октябре 2025 года пенсионеры из числа бывших шахтеров и летчиков получили дополнительную надбавку к пенсии.

Этим категориям пенсионеров Социальный фонд России ежемесячно выплачивает доплату к обычной страховой пенсии. Она полагается за вредные, опасные, напряженные и тяжелые условия труда и назначается на основе соответствующих федеральных законов.

Доплата формируется из дополнительных взносов, которые ежемесячно перечисляют в СФР работодатели, и назначается тем гражданам, которые выходили на пенсию с льготных должностей. Для летчиков — это пилот или бортмеханик, а для угольщиков – горнорабочий, горноспасатель, рабочий, занятый на строительстве шахт, и другие, предусмотренные соответствующими списками профессии.

Размер доплаты рассчитывают в каждом случае индивидуально. Учитывают стаж, личную зарплату и среднюю зарплату по стране. У шахтера стаж на подземных и открытых горных работах по добыче угля и сланца должен быть 25 лет (в ведущих профессиях 20 лет) Летчикам для дополнительной выплаты необходимо иметь 25 лет выслуги (женщинам 20 лет). При этом доплату начинают выплачивать только после назначения пенсии и оставления работы: пока шахтер или летчик работают, она не начисляется.

Размер доплаты пересматривается четыре раза в год: взносы, поступившие в Соцфонд от работодателей в первом квартале (январь – март), учитываются при определении размера доплат в период с мая по июль. Во втором квартале (апрель – июнь) – в период с августа по октябрь. Взносы за третий квартал (июль – сентябрь) — с ноября по январь, за четвертый квартал (октябрь – декабрь) – с февраля по апрель следующего года.

Особенность в том, что средства, начисленные работодателем за один квартал, могут поступить на счет Социального фонда уже в следующем и будут учтены позже. Из-за этого размер выплаты в ближайшие три месяца может быть скорректирован.

Так, в августе-октябре 2025 года средний размер надбавки изначально составил: для работников организаций угольной промышленности 3 877 рублей, для летных экипажей воздушных судов гражданской авиации – 24 468 рублей.

Однако 16 сентября 2025 года было принято постановление Правительства Российской Федерации № 1421, которое предписывало учесть в расчетах взносы от работодателей за апрель-июнь, которые поступили на счета Соцфонда уже в июле.

Социальный фонд произвел перерасчет и установил новые (скорректированные в большую сторону) размеры дополнительных выплат: для работников организаций угольной промышленности – 4 667 рублей (+790 рублей), членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации – 27 104 рублей (+2636 рублей).

Выплата добавленных сумм за август-октябрь состоялась в октябре 2025 года одновременно с установленными суммами дополнительного социального обеспечения за октябрь 2025 года.

Чтобы избежать необходимости перерасчетов, подготовлен законопроект, согласно которому засчитывать внесенные работодателями взносы будут не на момент их поступления на счет Социального фонда, а на момент начисления средств работодателем. Тогда они будут учтены при определении размера доплаты уже в ближайший выплатной период. Это позволит избежать неравномерности сумм выплат.

Сейчас документ проходит общественное обсуждение.

Актуальная информация о параметрах, влияющих на размер доплаты на каждый выплатной период, размещается на официальном сайте СФР.