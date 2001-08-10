Эксперты ВТБ назвали драйверы роста российской экономики: инфраструктура, технологии и услуги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На пленарной сессии «Новый инвестиционный цикл: быстрее, выше, сильнее» в рамках инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Казань» старший вице-президент, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин обозначил ключевые направления, которые будут определять экономический рост России в ближайшие годы.
«Мы видим, что в фокусе с точки зрения инвестиций и привлечения финансирования находятся те отрасли, которые Президент РФ обозначил как приоритетные на следующие 5–7 лет», — отметил Дмитрий Средин. Среди таких направлений он выделил модернизацию коммунальной и транспортной инфраструктуры, достижение технологического суверенитета, развитие трудосберегающих технологий и рост сектора услуг.
До 2030 года на обновление коммунальной инфраструктуры планируется направить не менее 4,5 трлн рублей — это крупнейшая статья в реализации поручений Президента. Также должна быть модернизирована аэродромная инфраструктура не менее чем в 75 аэропортах страны.
Особое внимание уделяется технологическому развитию и роботизации. Россия ставит цель войти в число 25 ведущих стран мира по плотности роботизации.
По мере роста экономики будет развиваться и сфера услуг. В развитых странах ее доля в ВВП достигает 75%, в России этот показатель пока около 60%.
«Долгосрочные структурные темпы роста экономики РФ будут определяться этими приоритетами. Поэтому опережающими темпами будут расти обрабатывающая промышленность, инфраструктурное строительство и сектор услуг. Экономика все больше будет диверсифицироваться», — заявил Средин.
