Тихоокеанское
информационное агентство
28 Октября 2025
Сейчас 22:17
78,98|92,02
В Южно-Сахалинске пресечена продажа никотиновых пластин школьнику
14:00, | Новости экономики Сахалина и Курил

ВТБ: несмотря на падение ставки, рынок сбережений продолжает расти

ВТБ: несмотря на падение ставки, рынок сбережений продолжает расти

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Рынок рублевых сбережений после замедления в августе-сентябре снова перейдет к росту в октябре-ноябре, несмотря на снижение ключевой ставки. Этому будет способствовать традиционная сезонная активность банков и вкладчиков в четвертом квартале. Темпы прироста будут сравнительно невысокими на фоне прошлых месяцев – около 0,2-0,4% – но тренд на накопления продолжится.
 
Банки сохраняют фокус на краткосрочном привлечении – самые высокие ставки по вкладам приходятся на сроки до 4 месяцев. На этом фоне число вкладчиков продолжит расти. Например, в ВТБ только за 9 месяцев количество клиентов с накопительными продуктами выросло на 18% (+2,1 млн человек).
 
«Несмотря на снижение ключевой ставки, на розничном рынке продолжается «накопительный сезон». Банки даже повысили ставки по депозитам. Это отличная возможность открыть вклад сейчас и получить выгоду уже в следующем году», – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин. 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости экономики Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?