ВТБ: несмотря на падение ставки, рынок сбережений продолжает расти

Рынок рублевых сбережений после замедления в августе-сентябре снова перейдет к росту в октябре-ноябре, несмотря на снижение ключевой ставки. Этому будет способствовать традиционная сезонная активность банков и вкладчиков в четвертом квартале. Темпы прироста будут сравнительно невысокими на фоне прошлых месяцев – около 0,2-0,4% – но тренд на накопления продолжится.

Банки сохраняют фокус на краткосрочном привлечении – самые высокие ставки по вкладам приходятся на сроки до 4 месяцев. На этом фоне число вкладчиков продолжит расти. Например, в ВТБ только за 9 месяцев количество клиентов с накопительными продуктами выросло на 18% (+2,1 млн человек).

«Несмотря на снижение ключевой ставки, на розничном рынке продолжается «накопительный сезон». Банки даже повысили ставки по депозитам. Это отличная возможность открыть вклад сейчас и получить выгоду уже в следующем году», – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.