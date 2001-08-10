14:00, | Новости экономики Сахалина и Курил
ВТБ: несмотря на падение ставки, рынок сбережений продолжает расти
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Рынок рублевых сбережений после замедления в августе-сентябре снова перейдет к росту в октябре-ноябре, несмотря на снижение ключевой ставки. Этому будет способствовать традиционная сезонная активность банков и вкладчиков в четвертом квартале. Темпы прироста будут сравнительно невысокими на фоне прошлых месяцев – около 0,2-0,4% – но тренд на накопления продолжится.
Банки сохраняют фокус на краткосрочном привлечении – самые высокие ставки по вкладам приходятся на сроки до 4 месяцев. На этом фоне число вкладчиков продолжит расти. Например, в ВТБ только за 9 месяцев количество клиентов с накопительными продуктами выросло на 18% (+2,1 млн человек).
«Несмотря на снижение ключевой ставки, на розничном рынке продолжается «накопительный сезон». Банки даже повысили ставки по депозитам. Это отличная возможность открыть вклад сейчас и получить выгоду уже в следующем году», – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
13:15 Сегодня Первый импортный чай с 2022 года прибыл на Сахалин после фитосанитарного контроля
09:42 Сегодня Экскурсия «Самая восточная железная дорога» собрала любителей истории
08:59 Сегодня Группа из 20 морских свиней замечена в акватории полуострова Весловский
11:47 Сегодня Мошенники обманули двух сахалинок под видом выгодных инвестиций
10:17 23 Октября ТОС «Тихий океан» и гранты на благоустройство: как Дума помогает жителям Южно-Сахалинска
10:15 22 Октября Традиционный костюм и дымковская игрушка: студенты Сахалина изучают русскую культуру
17:17 23 Октября Лучшие водители скорой Южно-Сахалинска соревнуются в мастерстве
16:58 24 Октября Специалисты минЖКХ проинспектировали ремонт дворов в селе Горное на Курилах
11:26 8 Октября В 2025 году ОСФР по Сахалинской области провело заблаговременную работу в отношении более 4 тысяч будущих пенсионеров
12:13 3 Октября Автоматизация ЖКХ: хабаровские и сахалинские эксперты поделились опытом модернизации управляющих компаний
12:54 29 Сентября Очередная группа сахалинских военнослужащих обучается тактическим действиям в лесополосе и на открытой местности
17:36 16 Октября Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
Выбор редакции
- 17:09 Сегодня Музей Чехова приглашает на выставку «Корабли моей мечты» Натальи Кирюхиной
- 16:02 Сегодня Лекция «Современная археология» в СахОУНБ собрала студентов и любителей истории на острове
- 15:21 Сегодня Сахалин собрал 477 чир-спортсменов Дальнего Востока на чемпионате и первенстве в Южно-Сахалинске
- 14:40 Сегодня Более 30 картин украсят интерьер центра социального обслуживания населения «Долголетие»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?