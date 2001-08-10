ВТБ предлагает земским работниками культуры Сахалина ипотеку по ставке 2%

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ расширил условия дальневосточной и арктической ипотеки на земских работников культуры. Банк стал первым на рынке, кто предоставил такую возможность. Уже сейчас жители Сахалинской области могут подать заявку на жилищный кредит по ставке 2%. В других регионах Дальнего Востока и Арктики льготная ипотека станет доступна по мере формирования региональных реестров.



Воспользоваться льготными условиями при покупке жилья могут работники культуры, переехавшие для работы в сельские населенные пункты, рабочие поселки или малые города Дальнего Востока и Арктики с населением до 50 тысяч человек. Для этого необходимо соответствовать нескольким критериям: участие в госпрограмме «Земский работник культуры»; заключение трудового договора с организацией культуры сроком не менее пяти лет; включение в реестр земских работников культуры, который формируют региональные органы исполнительной власти.



«Расширение дальневосточной ипотеки на работников культуры — еще один шаг в поддержке социально значимых профессий в макрорегионе. Программа позволит точечно решать кадровые вопросы в сфере культуры. Для специалистов, готовых переехать в малые населенные пункты, такая мера может стать решающим аргументом», — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.