Ставки по рублевым вкладам растут в ВТБ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
16 октября 2025 года ряд российских банков, включая «ВТБ», «Яндекс Банк» и МКБ, объявили о повышении ставок по рублевым депозитам, согласно данным маркетингового агентства Marcs.
В пресс-службе «ВТБ» сообщили, что с 16 октября максимальная ставка по долгосрочным депозитам (от шести месяцев до 1,5 лет) составит до 15% годовых, по коротким (3 мес.) до 16% годовых.
По словам представителей банков, такие изменения обусловлены стремлением сохранить привлекательные условия для клиентов, которые открывали вклады по высоким ставкам в начале года. Несмотря на снижение ключевой ставки, банки продолжают предлагать выгодные условия по депозитам. «Клиенты сохраняют тренд на сбережение, что подтверждается ростом портфеля как в сентябре, так и в октябре. Ожидается, что этот тренд сохранится до конца года», — отметил Алексей Охорзин, старший вице-президент ВТБ.
