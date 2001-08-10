Сбережения дальневосточников в ВТБ выросли на 6% за девять месяцев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Объем сбережений жителей ДФО в ВТБ за девять месяцев 2025 года увеличился на 6%, до 450 млрд рублей. Выше динамика в Республике Бурятия (+20%) и Амурской области (+10%).
По стране в целом рынок пассивов физлиц вырос с начала года примерно на 7%, достигнув по итогам сентября 61,5 трлн рублей. Доля национальной валюты в структуре рынка остается стабильно высокой — около 95% или 58,3 трлн рублей.
По оценке ВТБ, после небольшого замедления в августе месячный прирост рынка в сентябре ускорился до примерно 0,6%. Основной вклад в рост внесли рублевые срочные депозиты, приток в которые составил порядка 1,0%. При этом рублевые средства до востребования, по нашим оценкам, показали околонулевую динамику. Это связано с сезонным увеличением расходов населения и снижением ставок по сберегательным продуктам.
«Несмотря на снижение ключевой ставки, банки продолжают предлагать привлекательные условия по среднесрочным депозитам, что поддерживает интерес клиентов к сберегательным продуктам. Ожидаем, что по итогам года объем рынка пассивов достигнет 66,2 трлн, из которых 62,8 трлн – в рублях. В годовом выражении это рост на 15% и 17% соответственно», – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
