12:58, | Новости экономики Сахалина и Курил

ВТБ прогнозирует спад снятия наличных в следующем году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По прогнозам ВТБ, в следующем году снятие наличных в российских банкоматах сократится. При этом доля безналичных оплат уже вышла на плато – с их помощью совершается почти 9 из 10 покупок. Такой прогноз в рамках форума FINOPOLIS 2025 озвучил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
Ранее показатель по снятию наличных в банкоматах только рос, в том числе – в этом году (+3%). 2026 год может изменить тренд – ВТБ прогнозирует, что объем снятия сократится примерно на 5% - до 35,7 млрд рублей.
 
Одновременно растет рынок безналичной оплаты. Рост доли безналичных платежей стал возможен благодаря интересу россиян к альтернативным инструментам. Игроки рынка запускают новые платежные инструменты и добавляют обновленные функции в уже запущенные сервисы. Важным фактором остается и программа лояльности: клиенты получают кешбэк бонусами или рублями в разных категориях, что стимулирует пользователей оплачивать покупки безналичными платежными инструментами. 
 
«Трудно спорить с тем, что безналичные платежи уже стали основным способом оплаты: россияне начинают меньше снимать наличных в банкоматах и больше пользоваться цифровыми сервисами.  Наши кошельки становятся более «технологичными», – прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер.

