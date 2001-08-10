55% дальневосточников поддерживают «период охлаждения» перед кредитами свыше 50 тыс.

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более половины дальневосточников считают «период охлаждения» перед выдачей кредита свыше 50 тыс. рублей необходимой мерой для защиты от мошенничества. Об этом свидетельствуют результаты опроса россиян в преддверии форума Finopolis 2025.



«Период охлаждения» – время от подписания кредитного договора до получения денег, чтобы заемщик мог отказаться от кредита: для сумм от 50 тыс. до 200 тыс. рублей он составляет минимум 4 часа, свыше 200 тыс. рублей – 48 часов. Сервис заработал с 1 сентября.



По результатам опроса ВТБ, 55% жителей ДФО считают, что «период охлаждения» необходим для защиты от мошенников и лишь 10% – что это усложнит и замедлит получение займов. Остальные опрошенные относятся к новому сервису нейтрально. Примерно половине важно, чтобы у них было время подумать, прежде чем получить кредит после оформления заявки.



ВТБ также провел опрос о сервисе «второй руки» (возможность назначить кого-то из родственников или близких для подтверждения операций свыше установленной суммы). 31% дальневосточников считают, что сервис пригодился бы их пожилым родственникам, 17% – детям (подросткам), а каждый пятый (22%) – другим родственникам или тем близким, кого уже обманывали мошенники.



При этом большинство дальневосточников хотели бы добавить к сервису защитника дополнительные функции, в т.ч. вне банковской сферы, например, иметь возможность подтверждать операции при продаже недвижимости (44%) и транспорта (38%).