14:30, Вчера | Новости экономики Сахалина и Курил

ВТБ: вклады и накопительные счета остаются привлекательными для населения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сберегательные инструменты – вклады и накопительные счета – остаются привлекательными для населения в текущих макроэкономических условиях. Например, несмотря на снижение ставок по сберегательным продуктам на рынке, общее количество вкладчиков в ВТБ продолжает активно расти.

«Мы наблюдаем фундаментальный тренд: в условиях нормализации ставок сберегательное поведение россиян становится более осознанным и диверсифицированным. Потребность в сбережениях никуда не ушла, вклады и накопительные счета остаются приоритетным выбором населения. Цифры это подтверждают: за 9 месяцев количество вкладчиков в банке увеличилось на 17%, это 2 млн человек», – комментирует старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
 
По прогнозам ВТБ, рынок сбережений в России вырастет на 15% к концу 2025 года и достигнет 66,2 трлн рублей.

