За неделю за рубеж отправили 363 партии рыбы и морепродуктов с Дальнего Востока

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За неделю с 15 по 21 сентября Россельхознадзор оформил на экспорт 363 партии рыбопродукции общим весом 20,6 тысячи тонн с предприятий Приморского края и Сахалинской области. Основными направлениями поставок стали Китай, Республика Корея и страны Европейского союза.

Как сообщили ТИА "Острова" в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, за отчетный период специалисты оформили 230 ветеринарных сертификатов формы 5i на продукцию водного промысла. Из этого количества на Сахалинскую область пришлось 9 сертификатов.

Для вывозимых за рубеж партий водных биологических ресурсов оформили 494 сертификата здоровья, включая 60 сертификатов для сахалинской продукции. Наибольший объем поставок направили в Китай (406 сертификатов), Республику Корея (81 сертификат) и страны ЕС (7 сертификатов). Дополнительно специалисты оформили 114 сертификатов при импорте продукции.

За неделю должностные лица отобрали 198 проб от подконтрольной продукции, в том числе 13 проб на Сахалине. Отбор проводили по государственному заданию (24 пробы), в рамках мониторинга (4 пробы) и по обращениям владельцев продукции (170 проб).