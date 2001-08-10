Тихоокеанское
информационное агентство
9 Сентября 2025
Сейчас 12:28
82,34|96,57
Сахалинские автоинспекторы за сутки задержали 12 пьяных водителей
13:29, Вчера | Новости экономики Сахалина и Курил

Эксперты ВТБ: грузооборот портов Дальнего Востока вырастет более чем в 1,5 раза к 2030 году

Эксперты ВТБ: грузооборот портов Дальнего Востока вырастет более чем в 1,5 раза к 2030 году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Грузооборот всех дальневосточных портов к 2030 году вырастет более чем на 60% и достигнет около 380 млн тонн. Об этом в рамках ВЭФ-2025 заявил руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин.

Одним из ключевых направлений для экономики Дальнего Востока России является развитие транспортной и логистической инфраструктуры. Реализация проектов в этом направлении обеспечит достижение стратегической цели региона - стать "окном в азиатско-тихоокеанский регион".

"По итогам 2024 года общий грузооборот портов Дальневосточного бассейна составил почти 237 млн тонн. По нашим прогнозам, грузооборот всех дальневосточных портов к 2030 году вырастет более чем на 60% и составит около 380 млн тонн. При этом около 80% грузооборота обеспечат порты Приморского края: Восточный, Ванино, Владивосток и Находка", - рассказал Средин.

Он добавил, что банки не могут закрыть все потребности экономики Дальнего Востока в финансировании, поэтому резко возрастает роль рынков капитала. "Пример: облигационные займы в юанях. Только в первом полугодии текущего года российский облигационный рынок вырос на 45%. Это ярко показывает, что и компании, и банки перестраиваются, адаптируются к новой реальности", - отметил спикер.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости экономики Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?