Дальневосточные регионы в топе выдач кредитов ВТБ на инфраструктурные проекты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Кредитный портфель инфраструктурных проектов малого и среднего бизнеса ВТБ увеличился на 7%, до 92 млрд рублей с начала года. Об этом в рамках ВЭФ-2025 заявил член правления ВТБ Руслан Еременко.
Дальний Восток входит в ТОП основных регионов по выдачам. Кредитный портфель инфраструктурных проектов здесь вырос на 30% с начала года. Речь идет о проектах в сфере логистики, строительства, энергетики и цифровых решений, которые обеспечивают развитие региональной экономики.
"Дальний Восток - один из ключевых регионов для развития инфраструктуры, именно здесь наиболее высокий спрос на долгосрочные заемные ресурсы. Рост портфеля ВТБ отражает реальные потребности бизнеса в инструментах финансирования и подтверждает, что предприниматели активно используют банковские возможности для запуска и масштабирования проектов. Мы видим значительный потенциал в этом сегменте и готовы поддерживать клиентов, обеспечивая устойчивое развитие регионов", - отметил Руслан Еременко.
