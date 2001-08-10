Жители Южно-Сахалинска демонстрируют высокий уровень налоговой сознательности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Подавляющее большинство экономически активных жителей Южно-Сахалинска (88%) считают для себя важным статус добросовестного налогоплательщика. Каждый второй респондент (51%) категорично заявил о своей принципиальной позиции в вопросах налоговой дисциплины.
Как сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на результаты исследования SuperJob, лишь 12% опрошенных проявили менее ответственное отношение к налоговым обязательствам. Из них 9% признали статус налогоплательщика скорее неважным, а 3% прямо заявили о работе с "серой" зарплатой.
Исследование выявило заметные гендерные различия в подходе к налоговой дисциплине. Среди женщин 57% однозначно поддерживают прозрачные налоговые отношения с государством, тогда как среди мужчин этот показатель составляет 45%. Также установлена зависимость от возрастного фактора - граждане старше 45 лет демонстрируют более высокую степень ответственности по сравнению с молодыми респондентами.
Любопытную закономерность показал анализ доходных групп. Респонденты с заработком до 50 тысяч рублей и свыше 100 тысяч рублей практически одинаково ценят статус добросовестного налогоплательщика (55% и 58% соответственно). При этом среди тех, кто зарабатывает 50-100 тысяч рублей, таких оказалось лишь 40%.
