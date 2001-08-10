Сахалин и Приморье отправили на внешние рынки более 15 тысяч тонн морепродуктов за неделю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последнюю неделю августа Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора оформило на экспорт 282 партии рыбы и морепродуктов общим весом 15,4 тысячи тонн. Основными получателями дальневосточной продукции стали Китай, Республика Корея и страны Европейского союза.

Специалисты управления оформили 93 ветеринарных сертификата формы 5i на продукцию водного промысла, направляемую за рубеж. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ведомства, на Сахалине оформили 6 таких сертификатов. Для вывозимых партий водных биологических ресурсов подготовили 400 сертификатов здоровья, из которых 51 документ оформили в Сахалинской области.

Наибольший объем продукции отправили в Китай (222 сертификата), Республику Корея (148 сертификатов) и страны ЕС (30 сертификатов). Должностные лица Россельхознадзора отобрали 243 пробы от подконтрольной продукции для лабораторных исследований, в том числе 15 проб на Сахалине. С начала 2025 года ведомство оформило на экспорт около 14,8 тысячи партий рыбы и морепродуктов общим весом 843,2 тысячи тонн.