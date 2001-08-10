Сахалинская область превысила среднероссийский показатель инфляции
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская область по итогам июля 2025 года продемонстрировала один из самых высоких в стране темпов годовой инфляции, который достиг 9,44%. Этот показатель не только превысил общероссийский, но и продолжил ускоряться после кратковременного замедления в предыдущем месяце.
В июле потребительские цены в регионе повысились на 0,99% по сравнению с июнем. Наибольший вклад в месячный рост внес сектор услуг. Цены на продовольственные и непродовольственные товары увеличились практически одинаково. Если же анализировать динамику за последние двенадцать месяцев, то сильнее всего подорожали именно услуги, на втором месте оказались продукты питания, а непродовольственные товары показали самый скромный рост.
Сезонно-скорректированные данные, которые исключают влияние ежегодных факторов, указывают на ускорение инфляционных процессов в июле по сравнению с июнем. Ключевыми драйверами роста стали два фактора. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Отделения Банка России по Сахалинской области, более существенный, чем в прежние годы, рост тарифов на коммунальные услуги, а также подорожание моторного топлива, связанное с ремонтом на ряде российских НПЗ.
На этом фоне годовая инфляция в целом по России в июле продемонстрировала снижение, однако её уровень остаётся существенно выше целевого показателя. Банк России намерен и в дальнейшем поддерживать в экономике такие процентные ставки, которые необходимы для возвращения инфляции к 4% к 2026 году и её стабилизации на этом уровне.
