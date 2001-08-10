Приморье и Сахалин отправили за рубеж 11,8 тысяч тонн рыбопродукции
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Россельхознадзор за неделю оформил на экспорт 318 партий рыбопродукции из Приморского края и Сахалинской области общим весом 11 862,6 тонн. Основными направлениями экспорта стали Китай, Южная Корея и страны Евросоюза.
Как сообщили ТИА "Острова" в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, с 11 по 17 августа специалисты выдали 186 ветеринарных сертификатов формы 5i, из которых 6 оформили на Сахалине. Также ведомство подготовило 440 сертификатов здоровья на водные биологические ресурсы, включая 18 для Сахалинской области.
Основная часть экспортных поставок пришлась на Китай (337 сертификатов), Республику Корея (86 сертификатов) и Евросоюз через Южную Корею (17 сертификатов). Дополнительно Россельхознадзор оформил 236 сертификатов при импортных перевозках.
За отчетный период инспекторы отобрали 511 проб продукции, в том числе 19 на Сахалине. Пробы взяли в рамках госзадания (20), мониторинга (14), усиленного контроля (9) и по обращениям владельцев продукции (459). Эти меры позволяют обеспечить безопасность и качество экспортируемой рыбопродукции.
