Экспорт рыбы из Приморья и Сахалина за неделю вырос почти вчетверо

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Экспорт рыбопродукции из Приморья и Сахалина за неделю резко увеличился, достигнув 24 тысяч тонн. Основными направлениями поставок стали Китай и Южная Корея, куда отправили большую часть сертифицированных партий.

Как сообщили ТИА "Острова" в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, с 4 по 10 августа ведомство оформило 398 партий рыбы и морепродуктов общим весом 24 121,7 тонны. Это почти в четыре раза больше, чем неделей ранее, когда на экспорт отправили всего 6 315,7 тонн. В Китай ушло 247 партий, в Южную Корею - 68, а в Таиланд - всего две.

За этот же период специалисты выдали 215 ветеринарных сертификатов формы 5i и 317 сертификатов здоровья, подтверждающих безопасность продукции. На Сахалине оформили 20 таких документов. Кроме того, при импортных операциях получили 205 сертификатов и три формы 2.

Россельхознадзор также проверил качество продукции, отобрав 182 пробы, включая 14 на Сахалине. Большинство исследований - 142 пробы - инициировали сами владельцы товара. Еще 25 проб взяли в рамках госзадания, 13 - для мониторинга, а две - по усиленному контролю.