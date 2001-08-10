Инфляция на Сахалине в июне составила 0,2%

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В июне 2025 года цены в Сахалинской области выросли на 0,2% по сравнению с маем, при этом годовая инфляция в регионе составила 9,1%, что ниже общероссийского показателя (9,4%). Наибольший рост цен зафиксирован в сфере услуг, тогда как непродовольственные товары подешевели, а цены на продукты остались стабильными.

Как сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на данные Росстата и Банка России, сильнее всего в регионе подорожали услуги пассажирского транспорта и гостиниц. "Летний туристический сезон и увеличение количества культурно-спортивных мероприятий привели к росту спроса на эти услуги", - пояснил начальник экономического отдела Отделения Банка России по Сахалинской области Иван Когут.

Среди положительных тенденций - восстановление производства яиц после вспышки заболевания кур и их удешевление более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Также продолжили снижаться цены на электронику, бытовую технику и подержанные импортные автомобили, чему способствовало укрепление рубля и снижение спроса. Банк России планирует вернуть инфляцию к целевым 4% в 2026 году, для чего сохранит высокие процентные ставки в экономике.