Приморье и Сахалин отправили за рубеж почти 12 тысяч тонн морепродуктов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Россельхознадзор за неделю оформил на экспорт свыше 11 тысяч тонн рыбы и морепродуктов из Приморья и Сахалина. Основными направлениями поставок стали Китай и Южная Корея, при этом ведомство также провело более 130 лабораторных исследований продукции.

С 14 по 20 июля 2025 года Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора выдало 437 разрешений на вывоз рыбопродукции общим весом 11 924,1 тонны. Как сообщили ТИА "Острова" в ведомстве, большая часть партий предназначалась для Китая (292 сертификата) и Республики Корея (86 сертификатов). Кроме того, одна партия отправилась в ЕС через Южную Корею, а две - в Таиланд.

Ветеринарные сертификаты формы 5i получили 182 экспортные партии, из которых 10 оформили на Сахалине. Также специалисты выдали 381 сертификат здоровья на водные биоресурсы, включая 39 документов для Сахалинской области. Параллельно ведомство обработало 86 сертификатов при импортных перевозках и 53 сертификата формы 2 для ввозимой продукции.

Контроль качества оставался строгим: инспекторы отобрали 134 пробы, в том числе 9 на Сахалине. Из них 12 проверок провели по госзаданию, 7 - в рамках мониторинга, 4 - при усиленном контроле, а 102 пробы взяли по запросам владельцев продукции. Такие меры, подчеркивают в Россельхознадзоре, гарантируют безопасность дальневосточного экспорта.