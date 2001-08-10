Совет экономической безопасности Южно-Сахалинска обсудил налоговые задолженности бизнеса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске состоялось седьмое в этом году заседание Совета экономической безопасности, где обсудили проблемы с налоговыми задолженностями местного бизнеса. Вице-мэр Виталий Данилов подчеркнул, что цель совета - не только контроль, но и помощь предпринимателям в сложных экономических условиях.

Как рассказали ТИА "Острова" в мэрии города, на встрече представители налоговой службы и земельного комитета доложили о состоянии задолженностей по налогам, страховым взносам и арендным платежам. Особое внимание уделили вопросу соблюдения трудовых прав работников независимо от их возраста.

В ходе заседания члены совета детально разбирали каждую конкретную ситуацию, предлагая предпринимателям возможные пути решения финансовых трудностей. "За первое полугодие мы рассмотрели 72 предприятия и 17 индивидуальных предпринимателей", - отметил Данилов. По мнению организаторов, такие встречи помогают выстроить конструктивный диалог между бизнесом и властями по вопросам исполнения бюджетных обязательств.