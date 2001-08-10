ВТБ отменил комиссию за торговый эквайринг

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специальные условия действуют для предпринимателей и компаний три месяца с даты подключения, на платежи объемом до 0,5 млн рублей в месяц. Чтобы подключить эквайринг без комиссии, компании достаточно открыть счет для бизнеса на сайте vtb.ru. Или обратиться к менеджеру банка: он проконсультирует, поможет оформить счет и льготное предложение по эквайрингу.

«Мы отменили комиссию за эквайринг, чтобы клиенты смогли без дополнительных затрат оценить его преимущества: можно сказать, это приглашение к знакомству. Для компании использование эквайринга удобно и выгодно. Растет объем продаж за счет увеличения количества клиентов, растет и «средний чек» покупки – по статистике, с карты люди тратят более «свободно». Эквайринг снимает риски приема фальшивых купюр или ошибок продавца при отсчете сдачи, его работа становится проще, что позволяет обслужить больше покупателей. Возможность оплатить товар или услугу банковской картой повышает лояльность клиентов и улучшает имидж компании в их глазах – поэтому для современного бизнеса прием оплаты картой это уже «мастхэв», – прокомментировала управляющий ВТБ в Сахалинской области Ольга Шашкина.

По данным за I квартал этого года, число активных клиентов ВТБ в сегменте среднего и малого бизнеса Сахалинской области выросло до 5,8 тысяч.