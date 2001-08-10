Тихоокеанское
информационное агентство
19 Июня 2025
Сейчас 10:49
78,72|90,31
В селе Ясное горела баня
09:01, | Новости экономики Сахалина и Курил

ВТБ выяснил: каждый второй заемщик с рыночной ипотекой стремится погасить ее досрочно

ВТБ выяснил: каждый второй заемщик с рыночной ипотекой стремится погасить ее досрочно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ проанализировал поведение заемщиков, оформивших в этом году ипотеку на рыночных условиях и с господдержкой. Результаты показали, что каждый второй заемщик с рыночной ипотекой регулярно совершает частично-досрочные погашения, а почти 10% уже полностью закрыли кредит. При этом ипотечные клиенты с госпрограммой предпочитают не переплачивать, накапливая свободные средства на вкладах. Об этом в рамках ПМЭФ-2025 заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов.
 
По статистике ВТБ, 45% клиентов с рыночной ипотекой в 2025 году платят ипотеку в 3 раза быстрее остальных заемщиков в этом сегменте. Клиенты с льготной ипотекой, напротив, не стремятся к быстрому погашению кредита: дополнительные платежи в этом году вносит лишь каждый пятый, а доля полностью закрывших кредит, как и годом ранее, близка к нулю.
 
«Высокие ставки по вкладам сделали их привлекательной альтернативой рыночной ипотеке. Те, кто уже взял кредит под 20%+, стремятся преодолеть этот финансовый барьер рывком — через активное досрочное погашение. Льготные программы формируют принципиально иную модель: низкие ставки позволяют заемщикам не форсировать выплаты и разместить свободные средства на депозите», - отметил Александр Пахомов.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости экономики Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?