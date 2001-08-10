Льготная ипотека для семей с детьми
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Министерство социальной защиты Сахалинской области информирует граждан о возможности улучшения жилищных условий в рамках льготных ипотечных программ «Семейная ипотека» и «Дальневосточная и арктическая ипотека».
В 2024 году введена дополнительная мера социальной поддержки на погашение ипотечного кредита в размере до 1 000 000 рублей для граждан Российской Федерации, проживающих на территории Сахалинской области – матери или отца, у которых в период с 01 января 2024 года по 31 декабря 2026 года родились третий ребенок или последующие дети.
Выплату можно направить на погашение жилищного кредита (займа) предоставленного:
- на приобретение жилья на вторичном рынке;
- на приобретение квартиры в новостройке;
-на приобретение или строительство частного дома, в том числе на землях, выделенных по программе «Дальневосточный гектар»;
- на приобретение земельного участка для индивидуального жилищного строительства, а также ведения личного подсобного хозяйства или ведения садоводства, если на нем построен и зарегистрирован дом, и он находится залоге у банка, выдавшего кредит (займ).
Для оформления выплаты гражданам необходимо подать онлайн заявку через портал «Государственных услуг» или лично в офисе банка, выдавшего ипотеку. АО «ДОМ.РФ» проверит направленную информацию и приложенные документы. После одобрения денежные средства будут перечислены на счет кредитора, а задолженность по кредиту автоматически уменьшится на размер выплаты.
Выплата производится в рамках объема бюджетного финансирования, предусмотренного на текущий финансовый год.
Алгоритм подачи заявлений размещен на главных страницах официальных сайтов министерства социальной защиты Сахалинской области и ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области».
Информацию можно уточнить по телефону 8 (800) 200-32-51.
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