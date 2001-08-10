Тихоокеанское
информационное агентство
18 Июня 2025
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14:21, | Новости экономики Сахалина и Курил

ВТБ может улучшить прогноз по годовой прибыли до 500 млрд рублей

ВТБ может улучшить прогноз по годовой прибыли до 500 млрд рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ может повысить прогноз по годовой чистой прибыли в этом году до 500 млрд  рублей, сообщил в интервью РБК первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в преддверии ПМЭФ-2025.

«При представлении полугодовых результатов группы, скорее всего, мы будем обновлять наш годовой таргет по чистой прибыли. Скорее всего, исторический рекорд в 551 млрд рублей мы не превзойдем, но, может быть, приблизимся к отметке 500 млрд рублей», — отметил топ-менеджер.

По его словам, лучше прогноза окажется чистый процентный доход и чистый операционный доход.

Ранее ВТБ планировал получить 430 млрд прибыли в этом году. По итогам 2024 года группа получила рекордные 551,4 млрд руб. чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности. Рост составил 27,6% год к году. Число розничных клиентов увеличилось до 24,5 млн человек, предпринимателей из сфер малого и среднего бизнеса – до 1,67 млн организаций и ИП.

Фото – пресс-служба ВТБ

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