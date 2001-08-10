В труднодоступных районах Дальнего Востока в этом году появятся отделения ВТБ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Дальнем Востоке будут открыты новые отделений ВТБ, что важно для отдаленных и труднодоступных регионов округа. Развиваться банк будет за счет открытия собственных отделений и интеграции Почта-банка. В целом по России этом году банк уже открыл 70 новых отделений – в приоритете выход в новые небольшие города, а до конца года планирует запустить еще более 300 с учетом интеграции РНКБ и Почта Банка. Об этом сообщил член правления ВТБ Руслан Еременко в преддверии ПМЭФ-2025.

По словам Руслана Еременко, в рамках интеграций планируется перевести клиентов на единые стандарты современного финансового сервиса. Особенность модели ВТБ заключается в том, что клиенты могут воспользоваться не только офисами банка, но и курьерской доставкой, онлайн-банком, а также отделениями Почты России, которые находятся в шаговой доступности. Сегодня ВТБ есть во всех регионах России, сеть насчитывает более 1,6 тысяч отделений в 622 населённых пунктах. К концу 2025 года более 700 отделений (36% всей сети) будут обновлены.