Опрос ВТБ: больше 60% дальневосточников поддерживают внедрение «тревожной кнопки» в приложениях банков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

62% жителей ДФО поддерживают идею создания «тревожной кнопки» в банковском приложении. По стране в целом этот функционал считают полезным 79% респондентов, показал опрос ВТБ перед ПМЭФ-2025. По мнению большинства, «тревожная кнопка» нужна, чтобы оперативно оповещать банки о случаях мошенничества или потери карт.

Больше половины дальневосточников хотя бы один раз сталкивались с попытками мошенничества. Такой опыт повышает актуальность «тревожной кнопки» для пользователей банковских продуктов, с помощью которой можно оповещать все банки или правоохранительные органы о преступлениях в финансовой сфере. Каждый второй опрошенный (47%) хотел бы, чтобы по кнопке сигнал поступал одновременно в банки и в правоохранительные органы, 17% — только в банки, а треть — что это должно зависеть от ситуации.

Среди потенциально полезных функций такой кнопки, помимо жалоб на мошенничество, опрошенные также отмечают сигнал в случае утери карты (75%) и при угрозе личной безопасности, например, ограблении (56%). Абсолютное большинство (86%) высказалось за передачу данных о местоположении устройства в случае срабатывания сигнала.

Нажатие «тревожной кнопки», по мнению дальневосточников, должно в первую очередь передавать в банки местоположение и сведения о последних транзакциях — об этом заявили 43% респондентов. Четверть опрошенных считают, что она также должна блокировать карту. Еще 9% считают, что она предназначена только для оповещения.

Ожидается, что скорость реакции банка должна быть почти мгновенной — 69% жителей ДФО хотят, чтобы блокировка счета происходила в течение 1 минуты. При этом половина опрошенных считают, что одного нажатия кнопки недостаточно: требуется подтверждение во избежание случайного срабатывания.

Опрос был проведен с 2 по 9 июня среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.