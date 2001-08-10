Сахалинский бизнес на треть нарастил средства в ВТБ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Портфель привлеченных средств предпринимательского сегмента ВТБ в Сахалинской области по итогам I квартала вырос на 31%, до 20,8 млрд рублей. Бизнес размещает временно свободные денежные средства на срочные депозиты и в овернайты, чтобы заработать на них в период высокой ключевой ставки.

Кредитный портфель в сегменте среднего и малого бизнеса по итогам I квартала составил 10,6 млрд рублей. Почти треть портфеля – 2,9 млрд рублей – формируют льготные кредиты, выданные по госпрограммам. Основная часть льготного финансирования приходится на программы Минэкономразвития (1,7 млрд рублей) и Ростуризма (697 млн рублей). Госпрограммы предоставляют предпринимателям средства по субсидируемым ставкам и позволяют реализовывать планы развития без большой кредитной нагрузки.

«В текущей экономической ситуации средний и малый бизнес перевел фокус внимания на средства размещения, используя возможности для получения дополнительного дохода. Активное развитие пока на паузе: кредитный рынок охладился. Однако гибкий предпринимательский сегмент готов вернуться к динамике после смягчения денежно-кредитной политики», – прокомментировала управляющий ВТБ в Сахалинской области Ольга Шашкина.

Число активных клиентов банка в сегменте среднего и малого бизнеса продолжило расти и достигло по итогам I квартала 5,8 тысяч.