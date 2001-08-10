Банки стали переезжать в отечественный мессенджер МАХ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Накануне Владимир Путин дал главе Минцифры Максуту Шадаеву распоряжение переводить госуслуги, ведомства и финучреждения на платформу отечественного мессенджера. Шадаев ответил, что ведётся техническая проработка сервисов, которые войдут в национальный мессенджер.

Позднее депутат Сергей Боярский, автор поправок в законопроект о создании многофункционального цифрового сервиса в РФ, заявил, что национальным может стать российский мессенджер МАХ, если выполнит все требования.

Одним из первых в отечественный мессенджер «зашел» ВТБ. В банке сообщили, что их сервисы в MAX защищены так же, как мобильное приложение и интернет-банк. Пользователи уже могут оплачивать покупки или переводить средства со своих счетов непосредственно в мессенджере и совершать другие операции. Функционал доступен в том числе с устройств с iOS.

«Появление отечественного мессенджера с интегрированными банковскими сервисами можно сравнить с созданием уютного и современного дома, где всё необходимое находится под одной крышей. Как дома удобно общаться с близкими, быстро решать бытовые вопросы и чувствовать себя в безопасности, так и в новом мессенджере пользователи смогут не только общаться, но и мгновенно совершать привычные финансовые операции — оплачивать счета, переводить деньги, контролировать расходы. Это цифровое пространство, где заботятся о комфорте, безопасности и удобстве каждого жителя», — прокомментировала первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

МАХ – цифровая платформа, разработанная VK, в которую интегрированы мессенджер, платежный сервис, чат-боты, мини-приложения, нейросетевой помощник и др.