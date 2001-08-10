МТС предложит Сахалинской области ИИ-решение для экомониторинга

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ – Цифровая экосистема МТС объявляет о внесении платформы «Система проактивного управления экологическими рисками» в Единый реестр отечественного ПО. Это первая отечественная технологическая разработка с ИИ-аналитикой и машинным обучением для экологического надзора за качеством воздуха и воды. Ключевая особенность сервиса – динамическое прогнозирование негативного воздействия на окружающую среду за 48 часов.

«Система проактивного управления экологическими рисками» — программная часть МТС Экомониторинг.

Решение позволяет проводить непрерывное наблюдение за экологической обстановкой, предотвращать и расследовать экологические нарушения, а также минимизировать финансовые и экологические риски. МТС первой среди операторов получила лицензию на экологический мониторинг почвы и воды. В настоящее время сервис также проходит процедуру внесения в Реестр ИИ-решений Минпромторга.

Решение объединяет Big Data-аналитику и математические вычисления. Для построения метеорологических моделей и карт концентраций загрязняющих веществ используются комбинации наиболее развитых моделей прогнозирования в научном сообществе и применяемых в практических задачах уже более 30 лет: МПРЗ (метеорологический показатель рассеивания и загрязнения приземленного воздуха ФГБУ “Гидрометцентр России”), WRF/FLEXPART и GFS/FLEXPART.

Исходными данными для математического моделирования служат показатели измерительного оборудования, информация об источниках выбросов загрязняющих веществ, а также экологически значимые сведения глобального прогноза. В состав решения также может входить измерительное оборудование различных типов, а компоненты и функциональность адаптируются под заказчика. Так, малогабаритные посты наблюдения за воздухом выявляют концентрации газов, частиц, температуру, давление, относительную влажность, скорость, направления ветра и другое. Аналитические буи для мониторинга воды определяют концентрацию кислорода, РН, соли, мутность, контроль нефтепродуктов, активность ионов аммония и уровень воды (разлива рек). Система интегрирована практически со всеми российскими производителями измерительного оборудования.

«В Сахалинской области активно реализуются экологические проекты, приближающие регион к достижению углеродной нейтральности. Предприятия острова модернизируют оборудование и внедряют более безопасные для окружающей среды технологии. МТС вносит большой вклад в развитие цифровых решений для экомониторинга на основе ИИ. Так, экологическое решение от МТС уже успешно работает в ряде регионов России, в том числе в Якутии и Иркутской области. Сейчас мы проводим тесты и планируем масштабировать проект на другие регионы Дальнего Востока», - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.