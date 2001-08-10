Завершить строительство автобусного парка в Южно-Сахалинске планируют в августе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр города Сергей Надсадин посетил строительную площадку нового автобусного парка транспортной компании. Глава города дал ряд поручений профильным департаментам и подчеркнул необходимость скоординированной и четкой работы заказчика и подрядчика для своевременного завершения проекта.

Так, мэру доложили, что завершить строительство планируется в августе, после чего начнется поэтапный ввод объектов автопарка в эксплуатацию.

- По качеству работ и количеству работников замечаний нет. Если подрядная организация продолжит работать с таким же усердием, уверен, что автобусный парк будет готов к концу лета, — отметил Сергей Надсадин. — Конечно, это ожидаемый и нужный объект, поэтому мы внимательно относимся к его строительству. Мы уже не раз здесь были и продолжим контролировать процесс.

Сейчас на объекте продолжается благоустройство территории. Административно-бытовой корпус будет сдан в конце июля, там завершается этап внутренней отделки. В июле начнутся пусконаладочные работы в механическом цеху. докладчики сообщили, что большая часть оборудования уже находится на объекте.

- Ожидается поставка оставшегося оборудования в середине июля, а монтаж будет завершен к середине августа, - подчеркнул главный инженер компании ООО «Остов» Владимир Гвон.

Новый парк сможет обслуживать до 250 единиц общественного транспорта. На его территории разместятся производственный корпус с ремонтными мастерскими, трехэтажный административно-бытовой блок, открытая стоянка автобусов, запланирован бокс для мойки автобусов. На территории будет находиться передвижная газозаправочная станция.

Добавим, строительство нового автобусного парка — ключевое направление транспортной реформы Южно-Сахалинска, реализуемое по инициативе мэра Сергея Надсадина при поддержке правительства области и губернатора Валерия Лимаренко.