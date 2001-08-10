МТС расшила LTE-сеть в бухте Лососей на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ – Цифровая экосистема МТС сообщает о запуске сети LTE в селе Песчанское Сахалинской области. Компания установила новое телеком-оборудование на территории прибрежного села, расположенного в Анивском районе. Благодаря проведенным техническим работам местные жители и многочисленные туристы получили доступ к современным цифровым сервисам на скорости до 70 Мбит/с.
Скорости позволяют местным жителям с комфортом использовать банковские приложения и маркетплейсы, общаться и загружать видео в мессенджерах, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах, а также удаленно учиться и работать. Высокоскоростной интернет МТС позволит также оставаться на связи туристам, активно приезжающим сюда в теплое время года.
Село Песчанское находится на берегу бухты Лососей Анивского залива, в четырех километрах от районного центра. До 1945 года оно принадлежало японскому губернаторству Карафуто и называлось Хамадзи. Сейчас это популярное место отдыха, любительской охоты и рыболовства жителей Южно-Сахалинска и окрестных посёлков. На обустроенной территории у берега множество мест, где можно посидеть и подышать морским воздухом, полюбоваться закатом. Для любителей активного отдыха есть спортивные площадки, а для малышей - детский городок.
«Сахалин привлекает туристов своей неповторимой природой, живописными пляжами и свежими морепродуктами. Сюда приезжают не только ради зимних экстремальных видов спорта, но и ради рыбалки и летних походов. Ежегодно мы фиксируем рост интернет-трафика в популярных местах отдыха на 30%. Чтобы сахалинцы и гости острова могли с комфортом пользоваться современными цифровыми сервисами в любой точке региона, мы регулярно расширяем и модернизируем нашу сеть в рекреациях. Только за последний год мы обеспечили качественной цифровой инфраструктурой несколько ключевых локаций: запустили LTE на пляже «Садовники» и в окрестностях бухты Тихой, а также Wi-Fi на заповедном острове Монерон», — рассказал директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
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