В Южно-Сахалинске действуют различные меры поддержки бизнеса
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В администрации города подвели итоги отбора на предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, на возмещение затрат на покупку оборудования и уплату процентов по кредитам в виде 52 субсидий согласовано 48 субъектам бизнеса .
Напомним, финансовая помощь бизнесу предоставляется в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа на 2024-2030 годы» при поддержке правительства Сахалинской области. Действие программы нацелено на достижение результатов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Претендовать на финансовую помощь муниципалитета могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые состоят в едином реестре МСП, не имеют задолженности по уплате налогов и сборов, своевременно исполняют обязательства по муниципальным контрактам, договорам аренды имущества и земельных участков.
При рассмотрении документов на предоставление субсидий преимущество предоставляется заявителям, реализующим проекты в сфере сельского хозяйства, обрабатывающих производств, строительства, туризма, информационных технологий и сферы бытовых услуг, увеличивающим среднесписочную численность работников.
Добавим, всего с начала года мерами финансовой поддержки воспользовались 66 южно-сахалинских предпринимателей, которые получили 73 субсидии.
Актуальная информация о поддержке самозанятых, субъектов малого и среднего предпринимательства доступна на официальном сайте администрации, в социальных сетях и Telegram-канале.
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