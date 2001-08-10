Сахалинская область и Алтайский край расширили сотрудничество в рамках действующего соглашения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
16 октября в Южно-Сахалинск с рабочим визитом прибыла делегация из Алтайского края. В ее составе — представители правительства и бизнеса сибирского региона. В рамках встречи власти Сахалинской области и Алтайского края подписали План мероприятий на 2024-2027 годы по реализации обновленного соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах.
Сахалинская область и Алтайский край взаимодействуют на протяжении 20 лет. В этом году регионы подписали обновленное соглашение, в которое вошли направления сотрудничества с учетом новых реалий: взаимодействие в части цифровой трансформации отраслей экономики, в социальной сфере и сферах государственного управления, молодежной политики, патриотического воспитания. Также стороны договорились о проведении музейно-выставочных обменов. Продолжится и экономическое сотрудничество.
— Островные сельхозпроизводители, перерабатывающие предприятия и торговые сети поддерживают многолетние торгово-экономические связи с алтайскими партнерами. Сахалинская область получает из Сибири продовольственные товары, порядка 50% всех комбикормов и продукцию промышленных предприятий. К примеру, алтайские машиностроители производят оборудование, которое помогает нам развивать энергетическую сферу и сферу ЖКХ с помощью отечественных технологий, — рассказал министр экономического развития Сахалинской области Алексей Успенский.
Алтайский край поставляет в островной регион ассортимент зерновых и продуктов перемола зерна, начиная от муки и заканчивая кормосмесями для сельхозживотных и птиц, растительное и сливочное масло, сыр, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, напитки. Для разных отраслей из Сибири доставляют энергетическое и котельное оборудование, шины и спецтехнику. Ежегодно между Алтайским краем и Сахалинской областью проходят взаимовыгодные бизнес-обмены.
- За последние два года это второй приезд делегации Алтайского края на Сахалин. В нашей делегации довольно широко представлен бизнес. Мы привозим наших производителей и предпринимателей, чтобы они напрямую контактировали с торговыми сетями и предприятиями Сахалинской области. Это позволяет бизнесу удешевить логистику и работать без посредников, что благоприятно сказывается на ценах на разные группы товаров в магазинах, — объяснил заместитель председателя правительства Александр Лукьянов.
В ходе визита сибирская делегация проведет встречу с представителями сельхозпредприятий Сахалинской области, посетит нефтегазовый индустриальный парк, агропарк, а также IT-парк, где производят БПЛА.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
09:05 11 Октября За 8 месяцев сахалинские аграрии произвели продукции на 8 миллиардов рублей
15:07 10 Октября Итоги Чеховского фестиваля "Остров Сахалин" подвели в музее книги
15:41 11 Октября 43 новых электронных информационных табло установят на автобусных остановках Южно-Сахалинска
12:56 11 Октября Ледовая арена в Макарове откроет свои двери для посетителей уже в текущем месяце
10:50 20 Сентября Инфляция в августе на Сахалине и Курилах замедлилась
11:16 26 Сентября Власти Южно-Сахалинска приведут в порядок захоронения ветеранов Великой Отечественной войны, которые оказались заброшены
17:34 4 Октября Иеромонах Александр (Зарубин) прилетел в Южно-Сахалинск на 30-летие общины храма святителя Иннокентия Московского
12:44 20 Сентября Новая стела с изображением животных и птиц встречает жителей и гостей Южно-Сахалинска
Выбор редакции
- 09:21 15 Октября Сахалинцев приглашают поучаствовать в акции "Лермонтовский диктант"
- 13:06 14 Октября Победителей 14 арт-фестиваля "Заяви о себе" определили в Южно-Сахалинске
- 12:56 11 Октября Ледовая арена в Макарове откроет свои двери для посетителей уже в текущем месяце
- 15:07 10 Октября Итоги Чеховского фестиваля "Остров Сахалин" подвели в музее книги
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?