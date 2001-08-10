Сахалинская область и Алтайский край расширили сотрудничество в рамках действующего соглашения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

16 октября в Южно-Сахалинск с рабочим визитом прибыла делегация из Алтайского края. В ее составе — представители правительства и бизнеса сибирского региона. В рамках встречи власти Сахалинской области и Алтайского края подписали План мероприятий на 2024-2027 годы по реализации обновленного соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах.

Сахалинская область и Алтайский край взаимодействуют на протяжении 20 лет. В этом году регионы подписали обновленное соглашение, в которое вошли направления сотрудничества с учетом новых реалий: взаимодействие в части цифровой трансформации отраслей экономики, в социальной сфере и сферах государственного управления, молодежной политики, патриотического воспитания. Также стороны договорились о проведении музейно-выставочных обменов. Продолжится и экономическое сотрудничество.

— Островные сельхозпроизводители, перерабатывающие предприятия и торговые сети поддерживают многолетние торгово-экономические связи с алтайскими партнерами. Сахалинская область получает из Сибири продовольственные товары, порядка 50% всех комбикормов и продукцию промышленных предприятий. К примеру, алтайские машиностроители производят оборудование, которое помогает нам развивать энергетическую сферу и сферу ЖКХ с помощью отечественных технологий, — рассказал министр экономического развития Сахалинской области Алексей Успенский.

Алтайский край поставляет в островной регион ассортимент зерновых и продуктов перемола зерна, начиная от муки и заканчивая кормосмесями для сельхозживотных и птиц, растительное и сливочное масло, сыр, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, напитки. Для разных отраслей из Сибири доставляют энергетическое и котельное оборудование, шины и спецтехнику. Ежегодно между Алтайским краем и Сахалинской областью проходят взаимовыгодные бизнес-обмены.

- За последние два года это второй приезд делегации Алтайского края на Сахалин. В нашей делегации довольно широко представлен бизнес. Мы привозим наших производителей и предпринимателей, чтобы они напрямую контактировали с торговыми сетями и предприятиями Сахалинской области. Это позволяет бизнесу удешевить логистику и работать без посредников, что благоприятно сказывается на ценах на разные группы товаров в магазинах, — объяснил заместитель председателя правительства Александр Лукьянов.

В ходе визита сибирская делегация проведет встречу с представителями сельхозпредприятий Сахалинской области, посетит нефтегазовый индустриальный парк, агропарк, а также IT-парк, где производят БПЛА.