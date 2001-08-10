Сахалинские экспортёры обсудили новые каналы продаж и инструменты продвижения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Круглый стол «Особенности экспорта в условиях санкций и ограничений» собрал более 20 участников – представителей ориентированных на внешние рынки компаний, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развития.
– Одна из задач – рассказать, как можно использовать возможности электронных торговых площадок для того, чтобы продвигать продукцию за рубеж, как на близлежащие, так и на рынки стран СНГ, европейские, – рассказал генеральный директор Международного агентства продвижения экспорта Юрий Шурыгин. – Конечно, традиционно есть такие площадки, как Алибаба. Но я бы, в первую очередь, акцент делал на платформах, которые специализируются на морепродуктах, биологически активных добавках – той продукции, которая на Сахалине представлена в широком ассортименте.
Семинар организовал региональный Центр поддержки экспортной деятельности. Образовательные мероприятия проводятся ежемесячно в онлайн-режиме и в очном.
– Ни для кого не секрет, что тема семинара очень актуальная. Наш спикер – эксперт в сфере внешнеэкономической деятельности. Он поделился, как минимизировать риски по выходу на зарубежные рынки, какие успешные продукты, кейсы, инструменты можно использовать. А представители Центра по внешней торговле Минпромторга России и международных агентств из стран СНГ рассказали о перспективных нишах на рынках Казахстана, Узбекистана и Азербайджана. Слушателей заинтересовали ситуация с валютными операциями, получение экспортной выручки, а также экспорт цифровых товаров, размещение на электронных площадках, – отметила руководитель регионального Центра поддержки экспортной деятельности Анна Лебедева.
Отметим, региональный Центр поддержки экспортной деятельности входит в структуру центра «Мой бизнес» и оказывает помощь сахалинским предпринимателям на всех этапах выхода на внешние рынки. Услуги оказывают в рамках реализации национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство», которые инициировал Президент Владимир Путин.
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