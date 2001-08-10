Южно-сахалинских бизнесменов приглашают к участию в Международном форуме электронной коммерции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 8 по 9 октября 2024 года в Москве пройдёт Международный форум электронной коммерции и ритейла «ECOM RETAIL Week». Более 200 спикеров и свыше 5 000 экспертов российского и зарубежного рынков e-сommerce станут участниками стратегических сессий и дискуссионных площадок, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ключевым мероприятием деловой программы первого дня станет пленарное заседание «Российский рынок e-сommerce: перспективы, барьеры, развитие», которое будет посвящено реальным вызовам и перспективным трендам e-commerce в быстро меняющихся условиях.

Во второй день пройдет стратегическая сессия «Регулирование: казнить нельзя помиловать», в которой примут участие представители Государственной думы, Минпромторга России и главы ведущих маркетплейсов, розничных компаний и отраслевых ассоциаций.

К участию в сессиях приглашены топовые спикеры. Тематические треки зададут направление обсуждений по ключевым аспектам современного рынка электронной торговли и ритейла. Прежде всего это касается новых форм маркетинга в продвижении товаров на электронных площадках России. Ключевой темой станет изучение проблемы поиска и внедрения в электронную торговлю новых технических решений.

Также в рамках деловой программы впервые состоятся экспертные сессии: «Логистика для e-commerce. Российский vs глобальный рынок», «Тот самый товар. Как выделить ваш бренд на рынке», «Правовое регулирование цифровой экономики: ты убегаешь, я догоняю», «Сфера b2b. Развитие 2 отраслевых маркетплейсов», «IT в ecom. Востребованные технологии», «Селлеры на маркетплейсах. Ожидания vs реальность».

По традиции на Форуме наградят победителей международной отраслевой премии Ecom Awards 2024.

Участие в Форуме бесплатное по предварительной регистрации на сайте форума ecomretailweek.ru.

Организаторами выступают: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Российская ассоциация экспертов рынка ритейла.

Место проведения: Москва, Краснопресненская набережная, д.12, Центр международной торговли, Конгресс-центр, подъезд 4.