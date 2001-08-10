300 представителей талантливой молодежи получат карьерные консультации на форуме "Нефть и газ Сахалина"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках Дальневосточного энергетического форума «Нефть и газ Сахалина» впервые состоится молодежный трек. Талантливые школьники, студенты и молодые специалисты станут участниками мотивационных встреч с лидерами технологий в отрасли, получат карьерные консультации и смогут попасть в кадровый резерв нефтегазовых предприятий, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Молодежный трек «Кадровый потенциал для развития отрасли» организует региональное Агентство по делам молодежи при поддержке министерства экономического развития и министерства образования Сахалинской области.
- В этом году впервые по инициативе губернатора Валерия Игоревича Лимаренко на форуме «Нефть и газ Сахалина» будет молодежь. Это ребята в возрасте от 14 до 35 лет, которые учатся в профильных классах, получают профильные специальности в ведущих техникумах и вузах страны, а также молодые специалисты, которые уже трудятся в отрасли. Всего в треке примут участие 300 человек, 250 из них проживают в Сахалинской области. Еще 50 специалистов приедут к нам из 15 субъектов России, - рассказала руководитель Агентства по делам молодежи Сахалинской области Анастасия Кожепенько.
Всего на первый молодежный трек поступило порядка 1 тысячи заявок со всей страны. В отборе принимали участие компании нефтегазовой отрасли, заинтересованные в молодых специалистах. Предпочтение отдавали соискателям, которые уже проживают на Сахалине или готовы связать с островным регионом свое будущее.
15 крупных предприятий проведут для молодых специалистов собеседования в неформальной обстановке, участники трека смогут попасть в кадровый резерв компаний. Представители крупных платформ по поиску работы помогут ребятам создать конкурентное резюме, а лидеры отрасли поделятся историями успеха. Также для молодежи организуют экскурсии на нефтегазовые предприятия. По итогам форума каждый участник получит карьерный план и индивидуальную консультацию.
Наряду с молодежным треком совместно с компанией «Сахалинская Энергия» и министерством образования Сахалинской области готовится «Детский трек», направленный на раннюю профессиональную ориентацию детей 4-6 классов. Ведущие компании региона и партнеры форума проведут для школьников профориентационные занятия, познавательные уроки, игры и мастер-классы. Общий охват школьников детского трека составит порядка 700 человек.
В этом году масштабный энергетический форум в Южно-Сахалинске пройдет в новом формате: мероприятия развернутся сразу на нескольких площадках, появятся новые темы и секции. Основной частью форума станет деловая: в ходе пленарной сессии участники обсудят итоги 30-летней работы шельфовых проектов Сахалина. Важными темами станут энергетическая стабильность региона, перспективы технологий сжиженного природного газа и меры поддержки нефтегазовых проектов. Особое внимание будет уделено социальным проектам, инновациям в экологии и продвижению геобренда Сахалинской области.
Самым масштабным мероприятием станет выставка. В павильонах возле Дома регионального правительства, на площади свыше двух тысяч квадратных метров, более 30 компаний представят передовые образцы техники и достижения науки. Гости выставки смогут увидеть опытный образец грузового автомобиля на водородных топливных элементах – «Урал-Н2», буровое и добывающее нефтегазовое оборудование проекта «Сахалин-2», трансляцию акватории Киринского месторождения, которое находится в 600 километрах к северу от Южно-Сахалинска.
В рамках культурной программы пройдут показы фильмов о геологии и добыче нефти и газа на Сахалине. Гости и участники форума смогут посетить музей книги имени Чехова, где проходит выставка «Россия на Дальнем Востоке». 3 октября перед Домом правительства выступит группа «Чайф».
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