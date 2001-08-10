Инфляция в августе на Сахалине и Курилах замедлилась
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Годовая инфляция в Сахалинской области в августе 2024 года замедлилась до 7,9% после 8,2% в июле. По сравнению с прошлым годом в регионе расширилось предложение некоторых продуктов питания, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Отделения Южно-Сахалинск Дальневосточного ГУ Банка России.
Местные фермеры в конце лета собрали урожай огурцов, который был больше прошлогоднего. Это привело к увеличению предложения на рынке. В результате рост цен на огурцы в годовом выражении замедлился.
Медленнее, чем год назад, дорожало куриное мясо: крупнейшие российские производители увеличили объемы его производства. К тому же, в августе 2023 года цены на мясо кур ускоренно росли из-за того, что увеличились затраты российских производителей на импортные кормовые добавки и оборудование в связи с ослаблением рубля.
Благодаря укреплению рубля и снижению спроса в августе 2024 года снизился прирост цен на непродовольственные товары. В частности, ускорилось снижение цен на смартфоны, замедлился рост цен на бытовую технику и бензин.
«Цены на бензин в августе в регионе росли из-за снижения предложения на внутреннем рынке. В то же время годом ранее они повышались быстрее из-за роста цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке. В итоге рост цен на бензин в августе текущего года замедлился в годовом выражении», — отметил заместитель управляющего Отделением Банка России по Сахалинской области Иван Когут.
Четвертый месяц подряд показатель годовой инфляции на Сахалине и Курилах остается ниже общероссийского значения — 9,1%. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
20.09.2024
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