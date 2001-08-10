Сахалинским предпринимателям расскажут, как экспортировать в условиях санкций

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинских предпринимателей приглашают на семинар, организованный региональным Центром поддержки экспортной деятельности (ЦПЭ), рассказали ТИА "Острова" в региональном Минэкономразвития.

Спикер – Юрий Шурыгин, генеральный директор Международного агентства продвижения экспорта (IEXPA), генеральный директор Консалтинговой компании «Деларей», исполнительный директор Ассоциации малых и средних экспортеров, главный редактор Единого информационного портала «Экспортёры России».

На семинаре участники получат возможность детально ознакомиться с наиболее эффективными практиками выхода на зарубежные рынки в условиях санкций и ограничений, новыми инструментами продвижения продукции. Узнают, как найти надёжных контрагентов, управлять рисками и научатся использовать современные каналы продаж.

– Ценно, когда из первых уст можно получить консультацию опытного эксперта по внешнеэкономической деятельности: задать вопросы, разобрать личные кейсы. Тема работы в условиях ограничений очень актуальна: сейчас бизнес нацелен на перестройку логистики и поиск новых партнёров. Также в рамках семинара запланировано онлайн-подключение представителей Центра по внешней торговле Минпромторга России и международных агентств из стран СНГ, которые расскажут о перспективных нишах на рынках Казахстана, Узбекистана и Азербайджана, – рассказала руководитель ЦПЭ Анна Лебедева.

Семинар состоится 3 октября с 15:00 до 18:00 в конференц-зале Paradise Resort Hotel (ул. Священномученика Иллариона Троицкого, д.1).