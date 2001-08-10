Резидент сахалинского бизнес-инкубатора открыла магазин одежды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Татьяна Белоусова получила льготные займы от государства и оборудовала новое пространство для женщин и мужчин «На стиле». Специалисты центра «Мой бизнес» провели необходимые консультации, помогли составить финансовую модель проекта и пройти обучение, рассказали ТИА "Острова" в региональном минэкономразвития.

– Мы получили 2 микрозайма на льготных условиях, процентная ставка составила 3 и 4% годовых. На полученные средства приобрели оборудование, сделали примерочные, ремонт в помещении, а также закупили одежду. В общем, всё то, что для нас было важно в начале пути, – отметила предприниматель. – Такой поддержки раньше не было: ты приходишь с единым запросом к специалистам, в частности, в бизнес-инкубатор, и они сопровождают на всех этапах. Также большую возможность дают бесплатные обучающие курсы. Спасибо Правительству и Губернатору Валерию Игоревичу Лимаренко за это.

В новом магазине собраны бренды с разных уголков страны, в том числе островного региона. В дальнейшем полки пополнятся одеждой местных дизайнеров благодаря сотрудничеству с сахалинским учебным центром для модельеров «ОМИ».

– Обратиться за дополнительным финансированием в центр «Мой бизнес» могут начинающие и действующие предприниматели, самозанятые. На данный момент действует процентная ставка от 4 до 10,5% годовых. Максимальная сумма займа составляет 5 миллионов рублей. Срок кредитования – 3 года. До конца года действует акция на предоставление беззалоговых микрозаймов до 300 тысяч рублей по стандартным ставкам, – рассказала главный специалист отдела финансовой поддержки центра «Мой бизнес» Любовь Фетисова.