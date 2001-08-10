Льготные займы стали доступнее для сахалинских предпринимателей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В этом году островной центр "Мой бизнес" отмечает пятую годовщину. В честь этого для потенциальных заёмщиков разработали новые условия финансовой поддержки, рассказали ТИА "Острова" в региональном минэкономразвития.

- Для малого и среднего бизнеса, который работает на территории нашей области, предлагаются льготные займы с процентной ставкой в зависимости от цели и приоритетности проекта. В рамках новой акции субъектам малого и среднего предпринимательства предоставят беззалоговые микрозаймы в размере до 300 тысяч рублей сроком до 2 лет, – рассказал директор Сахалинского Фонда развития предпринимательства Павел Кононец.

За первое полугодие 2024 года предпринимателям выдан 91 микрозаём, в том числе 26 предоставлено с помощью онлайн-площадки. С актуальной линейкой и условиями предоставления финансовых продуктов можно ознакомиться на сайте.

Напомним, поддержку владельцам своего дела оказывают благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент Владимир Путин. Его реализацию в Сахалинской области лично курирует губернатор Валерий Лимаренко. По любым возникающим вопросам, связанным с бизнесом, предприниматели могут обращаться в сахалинский центр "Мой бизнес" по адресу ул. Емельянова, 6.