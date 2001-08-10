Сахалинские компании примут участие в рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«Seafood Expo Russia» пройдёт с 17 по 19 сентября. При содействии областного Правительства и Центра поддержки экспортной деятельности (ЦПЭ) островной регион представят пять компаний, рассказали ТИА "Острова" в региональном минэкономразвития.

– Выставка – это мощный инструмент маркетинга, который открывает возможности для установления новых контактов и получения обратной связи от потребителей. Она позволяет лично встретиться с партнёрами, с которыми на протяжении многих лет велась работа в онлайн-формате. Также это уникальный шанс оценить конкурентов, определить своё положение на рынке и провести анализ потенциального спроса на продукцию нашей компании и региона в целом. Благодаря поддержке Правительства Сахалинской области для нас предоставили выставочные площади и комплексное сопровождение коллективного стенда, а также оказали содействие в подготовке презентационного материала. Нам оставалось лишь приобрести билеты и оплатить проживание. В нынешних условиях бизнес и государство идут рука об руку, работая вместе для достижения общих целей, – отметила директор ООО «Океанпродукт» Наталья Столповская.

На международном мероприятии свой продукт представят компании «Дивия-Фарм Сахалин», «Гранис» и «Добрыбфлот». Региональный ЦПЭ берёт на себя расходы по аренде выставочных площадей, оформлению и оснащению коллективного стенда, оплату регистрационных сборов, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей и оказывает содействие в подготовке материалов для презентации продукции на форуме.

– На выставках предприниматели могут представить свой товар зарубежным покупателям, провести переговоры и договориться об экспортных поставках. Это незаменимый инструмент продвижения. Подобные профильные мероприятия проводят в России и за рубежом нередко. Мы предоставляем меры государственной поддержки по продвижению продукции сахалинского бизнеса на внешние рынки, в том числе оказываем содействие в организации участия в международных выставках, – рассказала руководитель регионального ЦПЭ Анна Лебедева.

Отметим, региональный ЦПЭ входит в структуру центра «Мой бизнес» и оказывает помощь сахалинским предпринимателям на всех этапах выхода на внешние рынки. Работа ведётся в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство», которые инициировал Президент Владимир Путин. Их реализацию в Сахалинской области курирует губернатор Валерий Лимаренко.