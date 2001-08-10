Предприниматели Южно-Сахалинска делятся историями своего успеха

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На развитие дела малый и средний бизнес, а также самозанятые граждане получают субсидии от муниципалитета, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Предпринимателям возмещают расходы на покупку оборудования, модернизацию производства, участие в выставках, оплату образовательных услуг и иные мероприятия. Так, ветеринарный центр «Сахвет», который уже много лет оказывает помощь домашним питомцам, направил субсидию на благоустройство территории. Своей историей успеха поделился директор, главный врач и хирург клиники Василий Мынаев.

- Город сегодня прилагает немало усилий для благоустройства различных территорий, общественных пространств. Создавать красоту вокруг себя может и должен каждый из нас. Наша клиника оснащена современным оборудованием, здесь работают профессионалы, люди всецело отдающие себя любимому делу. Нам важно, чтобы горожане, которые пользуются нашими услугами, приезжали и видели ухоженную территорию. Поэтому субсидию от муниципалитета мы направили на ремонт фасада и обустройство цветочных клумб, - рассказал Василий Мынаев.

Напомним, в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в целях развития бизнеса и инвестиционного потенциала администрацией областного центра реализуются мероприятия по адресной финансовой, имущественной и информационно-консультативной поддержке.

Претендовать на получение финансовой поддержки от администрации Южно-Сахалинска вправе субъекты малого и среднего предпринимательства, состоящие в едином реестре МСП, не имеющие задолженности по уплате налогов и сборов, своевременно исполнившие обязательства по муниципальным контрактам, договорам аренды муниципального имущества и земельных участков.